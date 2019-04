Cervo in mezzo alla carreggiata sulla Trignina, camion lo evita per un soffio

DOGLIOLA – Un esemplare di cervo nel bel mezzo della carreggiata sulla fondovalle Trigno è stato segnalato questa mattina da un automobilista nei pressi dello svincolo per Dogliola. L’avvistamento intorno alle sette del mattino. L’animale, un maschio, era fermo sulla strada. Per fortuna l’autista del camion della nettezza urbana di un Comune della vallata del Trigno è riuscito a frenare prima di travolgere il pesante ungulato. In quel momento nell’altro senso di marcia non stavano sopraggiungendo altre autovetture. L’animale è poi andato via, impaurito dalla brusca frenata del camion. Nei mesi scorsi un altro esemplare di cervo venne travolto da un automobilista in transito sulla fondovalle e in quel caso il veicolo subì pesanti danni.

foto di repertorio