Chiesa in fiamme in Abruzzo, si batte la pista dolosa

(ANSA) – MONTESILVANO (PESCARA), 17 SET – È probabilmente doloso l’incendio che ha interessato all’alba di oggi, intorno alle 5.30, la chiesa dei SS Innocenti Martiri di Montesilvano (Pescara) in via Marmolada, nella zona collinare della città. Le fiamme, che sarebbero partite dal tetto della chiesa, creando seri danni al piccolo campanile sono state spente dopo alcune ore dai Vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano (Pescara) e di Pescara giunti sul posto, e che hanno evitato che le fiamme divorassero la struttura in legno e si estendessero alle abitazioni vicine. In corso di valutazione i danni. Sull’ accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Montesilvano (Pescara) coordinati dal capitano La Verghetta. Sul posto il sindaco, Francesco Maragno: “Ho sentito i carabinieri che a breve mi rappresenteranno meglio la situazione e il rischio reale è che si tratti di un incendio doloso e se consideriamo quello che è accaduto nel 2013 quando ci fu un altro incendio, la situazione diventa estremamente grave”.

foto di repertorio