Chiesa gremita per accogliere monsignor Claudio Palumbo

AGNONE – Grande e sentita partecipazione ieri sera da parte dei ragazzi delle scuole medie ed elementari, delle famiglie e dei fedeli di Agnone, Poggio Sannita e Belmonte alla Pasqua dello studente organizzata dalla Diocesi di Trivento con il Vescovo Mons. Claudio Palumbo. Veramente uno spettacolo unico di questi tempi vedere la Chiesa Maria Ss. di Costantinopoli, che può contenere 550 persone, totalmente gremita soprattutto di ragazzi, che hanno partecipato in maniera convinta e appassionata a quest’incontro pre pasquale. Un evento particolarmente sentito anche dall’Istituto Comprensivo Giuseppe Nicola D’Agnillo con in testa il Dirigente Scolastico, dott.ssa Tonina Camperchioli, e i docenti, in un tempo in cui i valori tradizionali e religiosi sono messi in ombra nella scuola italiana ma che fanno parte del nostro patrimonio sociale, storico e culturale e vanno trasmessi alle giovani generazioni. Significativa ed emozianante è stata l’esibizione dell’Orchestra della Scuola Media dell’Istituto, diretta dal prof. Vincenzo La Sala, e del coro dei ragazzi delle Scuole Elementari. Il Vescovo, Mons.Palumbo, promotore ed organizzatore dell’incontro, è rimasto molto colpito della partecipazione e ha invitato i ragazzi, con uno stile semplice, familiare e affettuoso, a fare veramente Pasqua con Gesù e a vivere veramente l’amicizia con lui. Oggi alle ore 12.00 si replica con l’incontro del Vescovo con i giovani delle Scuole Superiori dell’Alto Molise. Un’immagine, quella di questi giorni, molto bella di una Chiesa in uscita sull’invito di Papa Francesco, come quella di Trivento, che dell’attenzione ai giovani e ai ragazzi ha fatto un punto fondamentale della sua azione, che continuerà il 3 aprile con un pellegrinaggio dei giovani con Mons. Palumbo a Subiaco.