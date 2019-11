Chiodi, viti e filo spinato disseminati sull’asfalto: decine di pneumatici forati

ROCCASCALEGNA – Strada disseminata di chiodi, viti e filo spinato: decine di pneumatici forati. Succede a Roccascalegna, lungo la vallata del Sangro. A denunciare l’accaduto con un post sulla propria pagina Facebook è il sindaco del borgo, Domenico Giangiordano. Il primo cittadino, recatosi sul posto dopo le prime segnalazioni giunte in Comune, informa, con tanto di foto, che qualche idiota «ha disseminato via Neviera, una strada in forte pendenza, con chiodi e filo spinato».

«A parte il danno economico, più di venti pneumatici bucati, si è corso il rischio che qualcuno si facesse davvero male. – continua il sindaco, incredulo per l’accaduto – Quella è una strada molto ripida. Questa mattina, tra gli altri, mi ha chiamato una mamma rimasta con tre gomme a terra mentre stava portando i bambini dal pediatra. Stiamo bonificando la strada, ma ce ne sono proprio tanti di chiodi e altri oggetti acuminati. Chiediamo agli automobilisti di fare il giro in piazza 4 Novembre ed evitare per il momento la strada che scende giù a Fontacciaro».

E in merito alla possibile identità del o dei responsabili del gesto sconsiderato, il sindaco dichiara: «Penso sia l’idea e il gesto di qualche balordo che veramente nella vita non ha niente da fare. Non penso che sia qualche ritorsione o altro perché, credo, non ce ne siano i motivi. Penso veramente il gesto di un codardo. Possiamo parlare di un mancato assassino, perché è una discesa veramente ripidissima che termina in un precipizio».

Ovviamente il sindaco formalizzerà una denuncia contro ignoti e intanto l’invito: «a chiunque abbia visto qualche movimento strano, un veicolo o un pedone fermo giù per la strada in questi due giorni, potrà comunicarlo direttamente a me o alle autorità. Certi personaggi non meritano nessuna pietà!».