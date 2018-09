CASTIGLIONE MESSER MARINO – Chiusura ponte Sente, nasce un comitato interregionale per la viabilità.

Ponte Sente chiuso al traffico, perché a rischio crollo. L’unico collegamento tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese torna ad essere la vecchia strada del Sente, una mulattiera abbandonata all’incuria da almeno venti anni. Rischio isolamento concreto, dunque, soprattutto in vista dell’inverno, considerato che quella mulattiera costeggia la montagna tra Castiglione e Agnone arrivando anche in quota.

E mentre la Provincia di Isernia batte cassa in Regione Molise per avere i soldi necessari alla messa in sicurezza della ex Istonia, i cittadini non stanno a guardare, ma si organizzano in un comitato interregionale.

«L’appuntamento è per domenica mattina, alle ore 10,30, presso la sede Acli, in via Colle San Rocco a Castiglione Messer Marino. – spiegano gli organizzatori – Sono invitati a prendere parte all’incontro tutte le imprese artigiane, gli imprenditori, i commercianti, i pendolari e tutti i cittadini».

Tra le idee serpeggiate in questi giorni, da utilizzare come forma di protesta contro l’isolamento e l’abbandono territoriale delle zone interne, un blocco stradale a danno dei tir che stanno trasportando a Schiavi e Castiglione le ciclopiche pale eoliche, ma anche uno sciopero del voto in vista delle imminenti elezioni regionali in Abruzzo.