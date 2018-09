Chiusura ‘Sente’, Greco (M5s): “Chiederemo ulteriori verifiche. Vergognoso il silenzio di Toma”

BELMONTE DEL SANNIO – Sopralluogo sul viadotto ‘Sente’ da parte dei consiglieri regionali molisani del Movimento 5 stelle, Andrea Greco e Valerio Fontana. Alla vigilia della chiusura, fissata dalla Provincia di Isernia per domani mattina, martedì 18 settembre, i due esponenti grillini promettono la massima attenzione su una vicenda che coinvolge due territori, quello dell’alto Molise e Vastese, già fortemente penalizzati da una viabilità disastrosa.

“Abbiamo provveduto ad allertare il ministero dei Trasporti a Roma – ha detto Greco nell’intervista rilasciata a l’Eco online – e nei prossimi giorni chiederemo ulteriori verifiche sull’importante struttura”. Greco inoltre ha attaccato il governatore del Molise, Donato Toma: “Vergognoso il suo silenzio su una questione di vitale importanza per gli abitanti dell’alto Molise”. Ed ancora, ha ammonito Greco: “A nessuno venga in mente di utilizzare questa vicenda per allargare lo stato d’emergenza del cratere sismico”. Con Greco e Fontana anche la parlamentare vastese Carmela Grippa (M5s) che ha inteso toccare con mano quanto accade a cavallo tra Molise e Abruzzo.