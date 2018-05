Cibus di Parma, 16 aziende molisane in vetrina

(ANSA) – CAMPOBASSO, 5 MAG – Sono 16 le aziende molisane che parteciperanno alla 19/a edizione del Cibus di Parma, la fiera internazionale dell’alimentazione, in programma dal 7 al 10 maggio 2018. Sono attese a Parma più di 3 mila aziende espositrici, oltre mille nuovi prodotti e 80 mila operatori e buyers, sia italiani che internazionali; una grande vetrina e una preziosa opportunità per le aziende molisane di posizionare i propri prodotti sui mercati esteri. La Regione Molise, attraverso l’Arsarp Molise, ha consentito a 16 aziende di partecipare per promuovere i prodotti molisani in regime di qualità mediante il progetto “Promozione Molise”, finanziato dal PSR Molise 2014/2020: si tratta di Maresa, Cantine Salvatore, Campi Valerio, San Zenone, Colle Sereno, Azienda Agricola Andrea Caterina, Le Ife, Tenute Martarosa, Tartufi Sapori di Bosco, Centro Tartufi Molise, oleificio Timperio, Società agricola Fonte Santa Maria, oleificio Di Vito, oleificio cooperativo San Giovanni Battista, azienda agricola Ares e l’associazione Molisextra.