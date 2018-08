Come in cielo così in terra: don Ciotti presenta il libro-intervista della Caritas

CAPRACOTTA – “Come in cielo così in terra”, don Alberto Conti racconta l’impegno della Caritas di Trivento. La presentazione del libro è in programma per il prossimo 9 agosto a Capracotta, alle ore 17,30 in via Carfagna.

In occasione dei 30 anni della Caritas diocesana di Trivento e dei 25 anni della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, il direttore della Caritas e fondatore della scuola, don Alberto Conti, intervistato dal giornalista Tarcisio Tarquini, racconta la storia e l’impegno sul territorio diocesano e in tante parti del Mondo.

Il libro sarà presentato, per la prima volta, da don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera.