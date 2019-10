Cinema, “IT – Capitolo due” inaugura la stagione dell’Italo Argentino

AGNONE. Sarà il film “IT – Capitolo due” ad aprire la nuova stagione cinematografica dell’Italo Argentino di Agnone. La pellicola, che rappresenta un cult dei film horror, sarà proiettata sabato 5 ottobre (ore 22,00), domenica 6 (ore 18,00 – 21,30) e lunedì 7 (ore 21,30). Inoltre, rendono noto i gestori dell’unico cinema presente in zona, la possibilità per aziende e attività di commercio di pubblicizzare i loro prodotti tramite videoclip che saranno trasmesse prima e durante l’intervallo del film in programma. Per ulteriori informazioni contattare i numeri: 328.4088365 – 334.3003283.