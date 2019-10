Cinematografia sulla montagna, a Capracotta la seconda edizione  

CAPRACOTTA. Per il secondo anno consecutivo torna l’appuntamento autunnale della rassegna cinematografica sulla montagna. L’iniziativa è promossa dallo Sci Club Capracotta, in collaborazione con il Cai, sezione di Isernia, il Comune, la Pro Loco ed il Gruppo Alpini locale. Le cinque le serate prevedono la proiezione di sei film che verranno precedute tutte da un omaggio a Bruno Bozzetto, creatore del signor Rossi, ed appassionato di montagna. La location prescelta dagli organizzatori è la sala “Giovanni Paglione”, sede dell’ultracentenario Sci club altomolisano.

Ad aprire la rassegna il primo novembre la proiezione del film “G – IV Montagna di luce”, pellicola realizzata dopo la spedizione del Cai al Gasherbrun IV, una delle più belle esplorazioni italiane in Karakorum (Himalaya). A seguire il 3 novembre l’epopea del corpo degli alpini con un film realizzato in occasione del centenario della nascita: “L’alpin l’è sempre quel”. Ed ancora: il 9 novembre “Finis Terra” con Walter Bonetti che porta a rivivere la vicenda dell’esploratore salesiano Alberto Agostini nella Terra del fuoco e in Patagonia. Sabato 16 novembre verrà proiettato “Viaggio al termine dell’inverno” che descrive l’avventura vissuta da una troupe cinematografica, la quale, a causa di una forte nevicata in un villaggio sperduto, riesce a sopravvivere. Infine, sabato 30 novembre la chiusura della rassegna sarà dedicata al protagonismo delle donne nell’alpinismo con Tamara Lunger, storia della giovane alpinista, seconda italiana ad aver scalato il K2 e “Calanques”, la vicenda di due donne da una grotta sotterranea alle pareti di Calanques de Cassia.