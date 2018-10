«Il cinghiale è in assoluto il piatto più ecologico» «Mangio la carne per sentirmi vivo». Lo splendido capitolo del libro di Silvana De Mari, una gioia per noi carnivori

«Mangio la carne per sentirmi vivo». Lo splendido capitolo del libro di Silvana De Mari, una gioia per noi carnivori. “Loro sì che hanno accettato la propria umanità”. L’articolo di Camillo Langone su Il Foglio, LEGGILO QUI

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.