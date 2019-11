Cinghiale con la bava alla bocca trovato morto a Castiglione: sospetto avvelenamento

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Un esemplare di cinghiale, un maschio adulto, è stato trovato morto questa mattina in frazione Padulo di . L’animale, ispezionato in un primo momento da alcuni cacciatori del posto allertati dai residenti, non presentava ferite di arma da fuoco, ma una fuoriuscita di schiuma dalla bocca, compatibile con un probabile avvelenamento. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri. E’ stato allertato il servizio veterinario della Asl che procederà al prelievo di campioni da inviare all’istituto Zooprofilattico di Lanciano per gli opportuni accertamenti del caso.