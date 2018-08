SAN SALVO – Cinghiale in mezzo alla carreggiata, due feriti in ospedale.

L’incidente ieri sera alle porte di San Salvo in via Grasceta. Coinvolta una autovettura e una moto. Due le persone rimaste ferite. Ad avere la peggio ovviamente il motociclista, accompagnato in ospedale. Sul posto un equipaggio dei Carabinieri.