Cinghiale sulla Trignina, distrutta auto di un uomo di Torrebruna

DOGLIOLA – E’ un bollettino di guerra continuo. Non passa giorno senza che le cronache giornalistiche diano conto di incidenti con la fauna selvatica nel Vastese. E l’ultimo episodio in ordine di tempo è di pochi minuti dopo le 20 di questa sera, quando un’autovettura, una Volkswagen di proprietà di un uomo di Torrebruna, ha finito per impattare contro un grosso verro di cinghiale sbucato dalla vegetazione ai margini della fondovalle Trigno. L’impatto è stato inevitabile ed è avvenuto nei pressi dello svincolo per Dogliola-Palmoli. Il pesante ungulato è morto sul colpo, mentre l’autovettura ha riportato seri danni sulla fiancata destra. Nessuna conseguenza per i due occupanti l’autovettura, al netto del grande spavento subìto e della consapevolezza che nessuno rimborserà loro i danni.

foto di repertorio