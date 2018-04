Cinghiali: censitori in azione per stimare la popolazione degli ungulati in Abruzzo

Due giorni, all’alba e al tramonto, dedicati ai censimenti di cinghiali, cervi e caprioli in Abruzzo. Oggi e domani centinaia di cacciatori abilitati al censimento degli ungulati saranno in azione al mattino e alla sera per tentare di fare una stima della presenza del cinghiale sul territorio dell’Abruzzo. Avvistamenti da punti vantaggiosi fissi e per la prima volta i censimenti si terranno anche dentro i parchi e le riserve. Le operazioni sono svolte a titolo gratuito da parte dei cacciatori. I dati raccolti saranno consegnati agli Atc di riferimento e successivamente inoltrati all’Ispra. Sulla base delle stime ottenute saranno poi stilati i piani di prelievo in caccia di selezione e selecontrollo limitatamente alla specie cinghiale.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.