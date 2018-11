AGNONE (IS) – Cinghiali fin dentro il centro abitato di Agnone, il video spopola sul web.

Il video che pubblichiamo a vantaggio dei nostri lettori è stato gentilmente inviato alla redazione dell’Eco da Pasquale Masciotra che ringraziamo pubblicamente. Un video girato nel pomeriggio di oggi ad Agnone, precisamente alle spalle di viale XI Febbraio, dietro località “Pisciarello”. Immagini che mostrano chiaramente dei cinghiali, in branco, che si avvicinano alle abitazioni in cerca di cibo, per nulla preoccupati della presenza dell’uomo.