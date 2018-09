Cinghiali fin dentro la città, mangiano anche il cibo per i gatti

VASTO – Secondo qualcuno i cinghiali a Vasto non ci sono mai stati e non ci sono e chi scrive lo fa solo per creare allarmismo. Peccato però che le foto e i video delle persone che abitano a Vasto mostrino un’altra realtà e cioè una presenza degli ungulati fin dentro la città appunto. L’ultimo video mostra ad esempio dei cinghiali in via Santa Lucia che si nutrono tranquillamente con il cibo destinato ai gatti. Video realizzato da Francesco Ciancaglini.

