Cinghiali, i Giovani agricoltori della Val di Sangro pronti a scendere in piazza

Nei giorni scorsi, in un salone gremito dei locali dell’Associazione Culturale Pagliarelli di Vasto, si è svolto un incontro organizzato dall’Associazione Terre di Punta Aderci relativo alla questione emergenza cinghiali. Alla riunione hanno partecipato l’associazione Avas-Daniela Martorella, il Movimento Giovani Agricoltori della Val di Sangro, il Pres. Turdò del Comitato Pro Trignina Abruzzo e Molise, una rappresentanza di diversi imprenditori agricoli del medio e basso vastese, l’Ass. Culturale Pagliarelli di Vasto, Michele D’Anniballe, il Comitato S. Martino di Vasto, il Comitato di Quartiere S. Lorenzo di Vasto, l’Ass. Donne libere di Comunicare di Vasto. Inoltre, erano presenti iscritti di altre associazioni, agricoltori, cacciatori, avvocati e tanti cittadini. Hanno voluto far sentire la presenza delle loro Comunità il Sindaco di Pollutri Antonio Di Pietro e il consigliere di maggioranza Camillo D’Agostino, tanti altri amministratori dell’area vastese e frentana.

«Nel corso dell’incontro è stata ribadita la necessità di proseguire sulla linea di quanto già prospettato ai candidati presidente prima delle elezioni regionali: il risarcimento dei danni provocati dai cinghiali agli agricoltori, agli automobilisti e ai cittadini in generale; la riduzione significativa e il costante controllo, in tempi accettabili, della popolazione degli ungulati. – spiegano gli organizzatori – Le Associazioni intendono incontrarsi presto con i futuri amministratori, una volta insediata la Giunta regionale, per creare un tavolo operativo specifico. E’ stata altresì prospettata l’organizzazione di una manifestazione pubblica per sensibilizzare ulteriormente gli amministratori regionali a farsi carico del problema e risolverlo in modo rapido e definitivo».