Cinghiali, il ministro Centinaio: «Caccia aperta un mese in più e carne ai ristoranti»

«Sui cinghiali la soluzione è abbastanza veloce – annuncia il ministro dell’Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio – aumentare di un mese la finestra per la caccia, aumentare il numero delle squadre che vanno a fare selezione, ma anche fare un progetto in accordo con le Regioni, per consentire di trasformare la fauna selvatica in un prodotto finale destinato anche alla ristorazione».

Quindi un mese in più di braccata, ma per far questo occorre modificare l’ormai vecchia legge 157 sulla caccia. E per farlo serve il doppio passaggio in Parlamento. La maggioranza volendo c’è, salvo vedere cosa ne pensano in merito i parlamentari del Movimento 5 Stelle. E oltre alla maggiore pressione venatoria il titolare del ministero dell’Agricoltura ipotizza lo sfruttamento dei cinghiali come carne pregiata da servire nei ristoranti. Alcune regioni hanno dato l’ok alla commercializzazione delle carni di selvaggina, altre sono ancora in forte ritardo.

