Cinghiali nel Chietino, Di Giuseppantonio: «Capisco che ora la priorità è un’altra, ma gli ungulati devastano i campi»

FOSSACESIA – E’ partita nei giorni scorsi la segnalazione ufficiale sottoscritta dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ed alla Polizia Provinciale per segnalare la presenza dei cinghiali sull’intero territorio comunale.

«Mi rendo conto che in questo momento sono altre le priorità – dichiara il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – ma non possiamo dimenticarci di un problema che martoria letteralmente i nostri territori, ossia la presenza di colonie intere di cinghiali che provocano danni all’agricoltura, un settore già messo duramente alla prova, oltre che mettere a rischio la vita delle persone».

Negli ultimi tempi infatti numerosi cinghiali sono stati avvistati sul territorio comunale e altrettanto numerosi sono stati i danni provocati all’agricoltura. Per questo il Comune di Fossacesia ha ritenuto necessario richiedere l’intervento della Regione e della Polizia Provinciale affinché agiscano su tutto il territorio. «Non è la prima volta d’altra parte che viene richiesto tale intervento, – aggiunge il consigliere delegato all’Agricoltura Alberto Marrone – tant’ è che già in passato il Comune aveva segnalato la presenza di cinghiali». «Abbiamo fatto altre segnalazioni– conclude il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ma pare che il problema non si risolva mai. Penso sia opportuno, appena passata questa emergenza legata al Covid, che ci si sieda attorno ad un tavolo con la Regione, i sindaci abruzzesi e con tutte le parti coinvolte e si prenda una decisione da sottoporre al Governo Nazionale che risolva definitivamente la questione».