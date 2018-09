Cinghiali nell’abitato di Castiglione, Polizia provinciale in azione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – La Polizia provinciale, coordinata sul posto dall’ispettore Claudio Sciorilli, sta operando da qualche giorno a Castiglione Messer Marino dove è stata segnalata più volte la presenza di un branco di cinghiali proprio all’interno del centro abitato. Dopo ripetuti avvistamenti, anche all’interno del parco giochi, il sindaco Felice Magnacca si è rivolto al comandante delle Provinciale, Antonio Miri, chiedendo aiuto. Nella giornata di ieri in particolare i selecontrollori volontari coordinati da Sciorilli hanno intercettato gli ungulati, ma non è stato possibile procedere ad abbattimenti per motivi di sicurezza: i cinghiali erano troppo vicini alla strada provinciale e avrebbero potuto prendere, come via di fuga, proprio i sentieri e i trottoi che sfociano sull’arteria stradale mettendo in pericolo gli automobilisti in transito. Nei prossimi giorni gli interventi di selecontrollo si ripeteranno.