Cinghiali: parte la caccia a singolo nella “zona non vocata” del Vastese

VASTO – Caccia al cinghiale in zona “Non Vocata”, l’Atc pubblica il bando.

In base alle disposizioni dettate dal calendario venatorio della Regione Abruzzo 2018/2019, l’Atc Vastese invita i cacciatori in possesso di qualifica di selecontrollore e in regola con il pagamento della quota dell’ATC per la corrente stagione venatoria ad iscriversi nell’apposito registro dei “cacciatori a singolo di cinghiale per l’area non vocata”. Analogamente dovranno iscriversi le squadre in braccata regolarmente iscritte all’ ATC Vastese per la corrente stagione venatoria che operano nelle macroaree di caccia al cinghiale dell’ambito Vastese.

Questi i requisiti per l’iscrizione:

Cacciatore a singolo:

1. Essere iscritto o ammesso all’ATC VASTESE con regolare pagamento della quota di iscrizione o ammissione per la corrente stagione venatoria;

2. Essere Selecontrollore abilitato per la specie cinghiale;

3. Non essere iscritto per la corrente stagione venatoria ad alcuna squadra di caccia al cinghiale in braccata su tutto il territorio regionale.

Per le squadre in braccata/girata:

1. Regolare ammissione della squadra ad una macroarea dell’ATC Vastese per la corrente stagione venatoria;

2. Realizzazione del 60% del piano di prelievo previsto per la propria squadra nella precedente stagione venatoria.

Ulteriori informazioni sul sito dell’Atc Vastese.