VASTO – Cinghiali, stop alla braccata: l’Atc non perde tempo e attiva la caccia si selezione.

L’Ambito territoriale di caccia del Vastese ha appena comunicato di aver indetto, per martedì 2 gennaio, presso la sede dell’ente alle ore 18.30, una riunione dei capisquadra per «l’assegnazione abbattimenti e fascette zona vocata per attivazione caccia di selezione 2018».

Domani è l’ultimo giorno utile per il prelievo del cinghiale in braccata e contestualmente è stato sospeso il piano di prelievo in selecontrollo gestito dalla Polizia provinciale in attesa dell’approvazione di un nuovo piano di abbattimento che dovrà essere stilato dalla Regione Abruzzo.

Il pericolo concreto era dunque che si bloccassero gli abbattimenti di cinghiali, visto che l’unica modalità di caccia possibile resta quella in selezione. La gestione della caccia di selezione è affidata agli Atc che si avvalgono dei selecontrollori presenti nelle varie squadre.

Martedì prossimo la riunione operativa dopo la quale riprenderanno gli abbattimenti, per la prima volta anche sulla neve.