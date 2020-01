Cinghiali sulla Castiglione-Montazzoli: auto fuori uso, portata via dal carro attrezzi

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Cinghiali sulla carreggiata tra Castiglione e Montazzoli: auto fuori uso, portata via dal carro attrezzi.

L’incidente ieri sera, intorno alle ore 23, sulla provinciale che collega Castiglione Messer Marino e Montazzoli. Incontro ravvicinato con un branco di cinghiali per un residente in uno dei Comuni dell’Alto Vastese che, alla guida della sua auto, non è riuscito a schivare gli animali finendo per colpirne uno. L’ungulato, un piccolo nato nell’anno, nonostante la sua stazza ridotta ha causato notevoli danni nella parte anteriore dell’auto, compromettendo anche la funzionalità di una ruota. Proprio a causa dei danni subìti e dell’impossibilità per il mezzo di procedere la sua marcia verso casa, si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi che ha rimosso e “ricoverato” il veicolo in attesa di riparazione. Solo nei giorni scorsi il pronunciamento dei giudici che hanno condannato la Regione Abruzzo a pagare i danni causati dalla fauna selvatica agli automezzi.