Cinofilia, in Abruzzo il primo trofeo “Marco Calabretta”

In Abruzzo, provincia di Pescara, ai confini del parco nazionale Gran Sasso monti della Laga, il 14 e 15 aprile 2018 si è svolto il primo trofeo “Marco Calabretta”, verifica zootecnica al cinghiale in terreno libero organizzata da SIPS Pescara- circuito interregionale sud.

Una splendida manifestazione perfettamente organizzata e riuscita che ha visto la partecipazioni di tanti concorrenti e dei migliori ausiliari.

Nonostante siano state due giornate caratterizzate dal forte vento di scirocco, abbiamo potuto assistere a grandi prove di lavoro nelle varie batterie sia dei singoli che nelle coppie.

E’ la prima volta che Sips organizza in Abruzzo e in provincia di Pescara una manifestazione di rilievo nazionale e nonostante i timori della vigilia, tutto è perfettamente riuscito grazie al grande impegno degli organizzatori, con soddisfazione dei partecipanti e del numeroso pubblico di appassionati che ha assistito alla manifestazione.

Questa la classifica finale

Categoria singoli :

1° assoluto Verdecchia Domenico punteggio 166 ecc.

2° assoluto Di Donato Giuseppe punteggio 164 ecc.

3° assoluto Perinetti Giampietro punteggio 162 ecc.

Categoria coppie

1° assoluto Verzola Marco punteggio 168 ecc.

2° assoluto Ricciuti Ivan punteggio 168 ecc.

3° assoluto Antonelli Gianfranco punteggio 163,5 ecc.