Circolo di Conversazione San Pio: il reumatologo Paoletti nominato vice presidente

AGNONE – Perseguendo nella sua azione di rinnovamento per dotare il paese di un circolo di conversazione in cui tutti, ragazzi, giovani, anziani, uomini, donne, possano trovare il loro spazio di comunità e comunicazione, nella sua riunione del 12 dicembre, l’Assemblea Straordinaria del Circolo di Conversazione San Pio di Agnone ha approvato la decisione già assunta dal Direttivo di differenziare le quote annue di iscrizione: 40 euro per gli uomini adulti, 20 euro per gli uomini giovani e ragazzi, fino a 30 anni di età, 10 euro per le donne di qualsiasi età.

Infine, proseguendo nell’attività di rinnovamento, che ha visto il totale rifacimento dei locali del circolo, la sostituzione di tutti i mobili, la manutenzione straordinaria del bocciodromo, la sistemazione di una mostra fotografica permanente dei vecchi mestieri, la collocazione di tavolo tecnologico con connessioni e computer utili alla navigazione in internet, la collocazione di una libreria dedicata alla cultura popolare, la sistemazione di un sistema multimediale per convegni, l’abbonamento a Sky calcio e sport, l’assemblea ha chiesto al Direttivo di raccogliere l’invito del Presidente Enzo Carmine Delli Quadri a rinnovare anche le cariche del Circolo con «il fine ultimo di spazzar via, una volta per tutte, il profilo di Luogo per Anziani con cui tutti, in Paese, identificano il Circolo». In questo contesto, il Direttivo ha inserito, nel ruolo di Vice Presidente del Circolo, Franco Paoletti, giovane medico reumatologo dell’ospedale di Agnone. «In sostanza, la nomina del dr. Paoletti vuole essere un nuovo tassello per aprire il circolo a tutti, ragazzi, giovani, adulti, anziani, uomini e donne, senza alcuna distinzione di sorta. – spiega il presidente Delli Quadri – La nomina del Dr. Paoletti ha consolidato l’offerta del Circolo ai suoi iscritti: bocciodromo, utilizzo computer e libreria, tutto il calcio e tutto lo sport con Sky e DAZN, sistema multimediale per convegni, connessione gratuita e gioco di carte. Prossimo tassello della strategia del Circolo sarà l’allargamento dell’ attuale sede sociale, con nuovi locali per ulteriori attività».