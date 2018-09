Cittadini come la Lega, debiti pagabili in 76 anni

La Segreteria Provinciale Pd Chieti unitamente a diversi Circoli Cittadini esprimono la piena ed assoluta condivisione in merito alla proposta di legge depositata dall’onorevole del Pd Camillo D’Alessandro “sull’estensione del piano di rateizzazione ordinario” a tutti i cittadini e a tutte le imprese che ricevono una cartella di Equitalia o che hanno un debito nei confronti dello Stato.

Una proposta di legge scaturita dalla recente mediazione tra la Procura di Genova e gli avvocati della Lega che ha portato ad una rateizzazione del debito (49milioni di euro) che la stessa ha nei confronti dello Stato in 600mila euro l’anno divise in rate bimestrali e senza interessi!

“Se la Lega può saldare in 76 anni il suo debito con lo Stato – 912 rate mensili – allora devono poterlo fare pure i cittadini e le imprese in difficoltà” afferma il Dem D’Alessandro.

Parole e proposta di legge che condividiamo e che ci auguriamo venga accolta e votata favorevolmente anche dai rappresentati del Movimento 5 Stelle che da sempre sostengono che gli italiani vengono prima di tutti.