SALCITO – Cittadini riaprono la strada franata dal 2016, la Provincia interviene e richiude l’arteria transennando l’accesso.

Succede a Salcito, dove questa mattina ci sono stati momenti di tensione tra i residenti e il personale inviato dall’ente gestore della tratto viario. Intervento dei Carabinieri che hanno fatto sgomberare i dimostranti.

Questi i fatti. Dal lontano 2016 la strada provinciale che collega Salcito a Bagnoli del Trigno è stata chiusa al traffico a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di settembre del medesimo anno che hanno causato il cedimento della sede stradale.

Nelle scorse settimane un gruppo di volontari, cittadini di Salcito e Bagnoli, con mezzi e materiali propri, dunque a spese proprie, ha deciso di prendere in mano la situazione e ripristinare la viabilità. Il tutto in meno di tre giorni di lavoro. Una situazione evidentemente abusiva, ma comunque la viabilità era stata ripristinata. Poi il colpo di scena. Questa mattina infatti, dopo la segnalazione di un ignoto, la Provincia di Campobasso ha inviato sul posto tre operai che hanno provveduto alla chiusura fisica della strada. Giunta voce in paese si è messa su una sorta di ribellione rispetto a quanto stava accadendo. Conseguenza l’arrivo dei Carabinieri che hanno costretto la popolazione a sgomberare l’area e permettere a chi di competenza di fare il proprio dovere, cioè richiudere al traffico la strada con tanto di transenna.