Clandestini in città: la fauna selvatica arriva nei centri urbani

L’edizione 2020 degli Aperitivi scientifici del WWF Teramo prende il via domani, venerdì 21 febbraio alle ore 18, presso “Stagioni Bistrot” in circonvallazione Ragusa n. 20 a Teramo, con il primo incontro con protagonista Filomena Ricci, Delegato regionale WWF Abruzzo, che interverrà sul tema “Clandestini in città. La fauna arriva nei centri urbani”. Verrà trattata la tematica della presenza della fauna selvatica in città, spiegandone i motivi e le modalità di ritorno e parlando di come è possibile la convivenza tra l’uomo e gli animali anche nei centri urbani.

«Il programma 2020 degli aperitivi scientifici del WWF Teramo, organizzati nell’ambito dei Café scientifique del WWF Italia, è formato da cinque appuntamenti con illustri relatori su argomenti legati alla natura e al territorio» dichiara Fausta Filippelli del WWF Teramo.

«Gli Aperitivi scientifici si confermano un punto fermo della programmazione annuale del WWF Teramo. Siamo alla sesta edizione: si tratta di una formula di successo che permette di avvicinare nuove persone a temi importanti e che prende spunto dai Café Scientifique anglosassoni, nati a Leeds nel 1998 e oggi attivi nel Regno Unito con oltre 40 esperienze sul territorio nazionale. Il WWF ha lanciato in Italia questo nuovo modello di intrattenimento scientifico: incontri di circa un’ora con esperti che provengono dal mondo universitario, della ricerca, ma anche attivisti e appassionati che affrontano un tema specifico e alla fine si intrattengono con i partecipanti per un aperitivo».

I prossimi appuntamenti dell’edizione 2020 sono:

Venerdì 13 marzo ore 18 – Alessandro de Ruvo, Fotografo di montagna: LAGALAND. Viaggio tra i paesaggi dei Monti della Laga

Venerdì 3 aprile ore 18 – Adriano De Ascentiis, Direttore dell’Oasi WWF Riserva regionale dei Calanchi di Atri: La liquirizia in Abruzzo, una radice dolce

Venerdì 24 aprile ore 18 – Mauro Fabrizio, ecologo: Orsi, lupi e… bufale. Fakenews e strafalcioni ai tempi dei social network

Venerdì 15 maggio ore 18 – Luca Mennella, Metereologo e oceanografo: L’erosione costiera in Abruzzo: genesi, dinamiche e prospettive future