Clandestino da due anni, albanese arrestato e rimpatriato dalla Polizia

TERMOLI – I poliziotti del Commissariato di Termoli, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno rintracciato un uomo mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni ed esercizi commerciali del centro storico di Termoli. L’uomo, è stato fermato ed accompagnato in Commissariato per gli accertamenti di rito, da cui è emerso che si trattava di un albanese di 40 anni , che, nonostante fosse stato espulso dal territorio nazionale due anni prima, aveva fatto reingresso in Italia senza autorizzazione.

L’albanese è stato quindi tratto in arresto ai sensi dell’art. 13 comma 13 del D. Lgs. N. 286/1998 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) e giudicato dall’Autorità Giudiziaria con rito direttissimo. All’esito del giudizio, lo straniero è stato immediatamente accompagnato alla frontiera e rimpatriato in Albania.