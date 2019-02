Claudia Di Tanna è il nuovo sindaco baby di Capracotta

CAPRACOTTA – Capracotta, eletto il nuovo sindaco delle ragazze e dei ragazzi. E’ Claudia Di Tanna, iscritta alla I^ classe della scuola media.

Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del sindaco delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Capracotta, a seguito del rinnovo del consiglio comunale dei “piccoli” avvenuto nei giorni scorsi. Claudia Di Tanna che frequenta la I^ media è stata eletta sindaco. Andrea Di Nucci, che frequenta la V^ elementare, è il nuovo vicesindaco.

Claudia Di Tanna, che guiderà il consiglio comunale dei piccoli per l’anno 2019, ringraziando le ragazze e i ragazzi che la hanno eletta, ha dichiarato di volersi impegnare a portare all’attenzione dell’amministrazione comunale dei “grandi” le idee e le proposte per migliorare gli interventi a favore dei bambini e dei ragazzi.

Il sindaco adulto di Capracotta Candido Paglione, presente alle operazioni di voto insieme all’assessore Giampietro Fiadino, nel fare gli auguri alla neo sindaca dei ragazzi e a tutto il nuovo consiglio, si è impegnato ad ascoltare e a recepire le istanze che saranno portate alla sua attenzione.