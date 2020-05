Cluster di Agnone, trasferita a Campobasso un’altra anziana positiva al Covid19

Il cluster epidemiologico di Agnone, quello accertato all’interno della casa di riposo divenuta ormai tristemente famosa in tutta Italia, continua ad alimentare le cronache e la preoccupazione delle famiglie. Pare infatti che un’altra anziana, ultranovantenne, trasferita nottetempo da Agnone a Venafro, sia stata ricoverata nelle ultime ore presso l’ospedale di Campobasso in ragione dell’aggravarsi del suo quadro clinico. La donna era risultata positiva al Covid19 ed era stata spostata presso la residenza per anziani di Venafro insieme agli altri ospiti della struttura di Agnone, nel corso della evacuazione di massa disposta dall’Asrem e operata mediante i mezzi attrezzati per il biocontenimento inviati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, direttamente da Roma. Di quei pazienti fragili due sono deceduti nei giorni scorsi.