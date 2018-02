Cocaina in auto, arrestati due ventenni nel Chietino

Continua l’attività di contrasto allo spaccio ed all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti della Compagnia Carabinieri di Chieti.

Nella notte i militari del Nucleo Radiomobile a conclusione di uno specifico servizio hanno tratto in arresto una coppia di giovani ventunenni residenti in provincia che sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale e, sottoposti a perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di circa 21 grammi di cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle procedure di legge, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Chieti.