Cocaina e marijuana, in manette un uomo del Vastese

I militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Vasto marina, sottoponevano a controllo un soggetto, di nazionalità italiana, già denunciato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari rinvenivano, celate all’interno dell’autovettura in uso al soggetto controllato,complessivamente circa 8 grammi di cocaina e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per

essere cedute agli avventori. Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dai finanzieri, immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 1.000,00 €. Il responsabile dell’illecito, è stato tratto in arresto in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e sono stati sequestrati, oltre alla sostanza stupefacente, varie banconote di vario taglio, un automezzo, un telefono cellulare completo di SIM CARD nonché alcuni fogli manoscritti riportanti nomi ed importi riferibili a clienti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vasto, sono ancora in corso al fine di individuare una possibile filiera illecita.

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti costituisce una delle priorità per la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti e, proprio con l’arrivo della stagione estiva e

l’afflusso di turisti, le fiamme gialle intensificano le attività di prevenzione e repressione nello specifico settore.