Cocaina e munizioni, convalidati gli arresti per la coppia di San Salvo arrestata in Alto Molise

AGNONE. Resta in carcere la coppia di origini napoletane, M.C. di 52 anni e E.G. di 50 anni, arrestata per detenzione di droga lunedì scorso dai Carabinieri di Agnone durante un normale controllo lungo la provinciale che conduce a Poggio Sannita. La convalida degli arresti è stata presa dal Gip del tribunale di Isernia, Micaela Sapio presso il carcere di Ponte San Leonardo. Al momento del fermo la coppia, residente a San Salvo, in provincia di Chieti, era in possesso di circa 11 grammi di cocaina e 370 euro in contanti. Da ulteriori perquisizioni nell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altri 76 grammi di polvere bianca, oltre duemila euro in contanti, un bilancino di precisione e due cartucce calibro 223. In un primo momento i protagonisti della vicenda, con precedenti specifici alle spalle, erano stati sottoposti agli arresti domiciliari. “In settimana parlerò con i pm e valuteremo se fare richiesta di patteggiamento in continuazione o meno per ottenere gli arresti domiciliari” ha affermato il legale della coppia, l’avvocato abruzzese Antonello Cerella. Attualmente i due sono detenuti presso la casa circondariale di Isernia e il carcere femminile di Chieti.