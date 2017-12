Cocaina nascosta nella giacca, in manette uno spacciatore

La Polizia di Stato che si trovava nel territorio del Comune di Campomarino (ove negli ultimi tempi è stata intensificata la vigilanza, anche con pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Pescara, opportunamente inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito dei noti reati ivi consumati), intercettava una vettura proveniente dalla Provincia di Foggia. Al controllo casuale degli occupanti, il conducente 39enne di San Severo (FG), pluripregiudicato, veniva trovato in possesso di 12 ovuli preconfezionati contenenti complessivamente grammi 70 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultati nel giubbotto dell’uomo, che in quel momento viaggiava a bordo del suo veicolo con la famiglia e due minori di anni sette.

Non essendovi dubbi che lo stupefacente potesse essere destinato alla piazza del basso Molise, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; avvisato il P.M. di turno dott.ssa Marianna Meo della Procura della Repubblica di Larino, il predetto veniva tradotto in stato di arresto al carcere di Larino a disposizione dell’A.G. procedente.