Cocaina e sostanze da taglio in casa, in manette 42enne del Vastese

Nel corso di attività preventiva e repressiva circa lo spaccio delle sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto hanno tratto in arresto S.D., noto pregiudicato vastese di anni 42.

Dopo alcune ore di appostamento, i Carabinieri notavano due autovetture che si erano appartate in maniera sospetta in località Tratturo di Monteodorisio. Dopo alcuni minuti di osservazione i conducenti, scesi dalle rispettive autovetture, venivano visti scambiarsi qualcosa. Notata la circostanza, in considerazione che entrambi gli individui erano ben noti ai Carabinieri per i loro precedenti penali, i militari decidevano di intervenire e controllarli. All’esito della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri rinvenivano addosso al pregiudicato vastese, S.D., la somma contante di euro 1.050, ritenuta provento di spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto la perquisizione veniva estesa anche presso l’abitazione di quest’ultimo. Presso il predetto domicilio veniva individuato un piccolo sgabuzzino utilizzato come laboratorio per la preparazione e il confezionamento della sostanza, dove c’era una vaschetta contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina con la quale si potevano confezionare n. 62 dosi da gr. 0,5 cadauna, un bilancino di precisione, numerose bustine di varia grandezza, gr. 120 di sostanza da taglio e un mixer di plastica.

L’arrestato, che dovrà rispondere di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato associato al carcere di Vasto a disposizione dell’A.G. procedente.

Le attività investigative proseguiranno senza escludere ulteriori sviluppi positivi.