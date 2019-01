Coltelli di genere proibito, denunciati due molisani

Denunciate due persone per detenzione di coltelli di genere proibito.

I Carabinieri della Compagnia di Larino nel corso dei servizi preventivi pianificati dal Comando Provinciale CC di Campobasso, finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione di reati contro il patrimonio, negli ultimi giorni hanno denunciato a piede libero due persone per detenzione di coltelli di genere proibito.

In particolare: in Larino (CB), personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha denunciato un 25enne del luogo, con pregiudizi penali;

– in Rotello (CB), personale della locale Stazione Carabinieri, ha denunciato un 60enne della provincia, anch’esso con pregiudizi penali, entrambi per detenzione di coltelli di genere proibito.

In considerazione dei precedenti dei due soggetti, non è da escludere che le armi bianche, potessero essere detenute illegalmente al fine di commettere ulteriori e reati ancora più gravi.