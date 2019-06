Comincia la “tarantella” della Sasi: Schiavi lasciato senza acqua corrente

SCHIAVI DI ABRUZZO – Senza alcun preavviso all’utente è stata interrotta, nel pomeriggio di oggi, l’erogazione dell’acqua corrente a Schiavi di Abruzzo.

Rubinetti a secco nel piccolo centro montano del Vastese e così, all’inizio dell’estate, si ricomincia con la “tarantella” dell’acqua che non c’è.

Il vicesindaco di Schiavi, Maurizio Pinnella, contattato dalla nostra redazione, dichiara: «La Sasi, informata della mancata erogazione di acqua nelle abitazioni, è già sul posto per le opportune verifiche. Ci sarà stato qualche problema, perché non si tratta di una chiusura preventivata, né comunicata».

Si ipotizza, dunque, un guasto a carico della rete idrica. Negli anni scorsi, proprio in estate, il paese è stato vittima di una perdurante crisi idrica, con acqua corrente per poche ore al giorno. Si parlò di una fantomatica «bolla d’aria» e di «calo fisiologico della sorgente». Certo è che nel corso dei mesi appena trascorsi non si sono visti grossi lavori di manutenzione o di ammodernamento delle rete idrica, né in paese né nelle frazioni.

In attesa di conoscere l’esito del sopralluogo dei tecnici della Sasi il paese resta a secco, con intuibili disagi per i residenti presi alla sprovvista, tra l’altro proprio oggi che il centro storico ospita la serata conclusiva della festa della birra.