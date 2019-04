Il commissario che ha gestito gli sbarchi di migranti a capo della Squadra Mobile di Isernia

Cambio della guardia al vertice della Squadra Mobile della Questura di Isernia.

Il Commissario Capo dott. Luigi Vissicchio, che ha portato a termine tante importanti operazioni nell’ultimo anno, è stato trasferito alla Squadra Mobile di Napoli.

Al suo posto, è giunto il Commissario Capo dott. Lorenzo Cariola, 36enne siciliano, laureato in Giurisprudenza.

Proviene dalla Questura di Ragusa, dove era stato assegnato dal 2015. In questi anni ha diretto numerosissimi servizi di ordine pubblico per gli sbarchi di migranti ed il loro fotosegnalamento presso l’Hotspot di Pozzallo.