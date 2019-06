Completamento fondovalle Sangro, Paolucci: «Il Pd ha lasciato una montagna di finanziamenti»

Il consigliere regionale e capogruppo del PD, Silvio Paolucci, commenta la visita al cantiere della “Fondovalle Sangro” del Presidente della Regione Marco Marsilio e dichiara: “Il sopralluogo di oggi ha 1500 giorni di lavoro alle spalle. Circa 200 milioni di euro con zero euro a carico degli abruzzesi. Siamo soddisfatti che il Presidente Marsilio faccia visita al cantiere più grande d’Abruzzo nel quale operai specializzati sono all’opera per la realizzazione del tratto conclusivo della Fondovalle Sangro”. “E’ possibile toccare con mano lo straordinario lavoro messo in campo dalla Giunta D’Alfonso – rileva Paolucci – che ha consentito e facilitato la realizzazione di un’opera strategica, attesa da mezzo secolo, per il rilancio del distretto produttivo della Val di Sangro e per lo strategico rafforzamento del l’asse Tirreno- Adriatico. In tanti in passato hanno rinunciato a provarci quando era più facile e le risorse erano di più. Ora si tratta di allineare il tempo dei lavori con gli impegni presi e le aspettative della comunità e di affrontare il tema della strada provinciale sangrina”. “Abbiamo anche lasciato una montagna di finanziamenti per il potenziamento ferroviario e portuale abruzzese – dichiara in conclusione il capogruppo PD – ed ulteriori infrastrutture che saranno presto cantierizzate. Serve continuare a spingere nella stessa direzione. E che la Giunta di oggi possa definire con provvedimento tipico le opere strategiche e le risorse aggiuntive che intende attrarre dal Governo nazionale”.