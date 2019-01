Completamento ‘Fresilia’, Guido Milanese: “Sperpero di denaro pubblico”

CAROVILLI. “In consiglio provinciale ho votato contro il progetto che prevede il completamento della Fresilia in direzione Sprondasino, per collegarla alla fondovalle Verrino, mediante un percorso di otto chilometri, perché lo ritengo un inutile sperpero di denaro pubblico”. E’ quanto scrive il consigliere provinciale di minoranza, Guido Milanese, che prosegue: “La soluzione proposta, infatti, è un tracciato che corre in parallelo alla fondovalle Trignina, sul lato destro del fiume Trigno, in un’area con accentuate criticità dal punto di vista geologico, come noto a tutti e come evidenziato anche dall’apposito studio commissionato dalla Provincia. Per superare tali criticità sono previsti viadotti, gallerie ed altre opere ingegneristiche dal costo nettamente superiore ai 40 milioni di euro stanziati dalla Regione sul Fondo per lo Sviluppo e la coesione del PAR Molise 2007/2013. Si è certi, in tal modo, di non riuscire a completare l’opera, di importanza strategica, in quanto consentirebbe di collegare rapidamente le due fondovalli Bifernina e Trignina. La soluzione prospettata – aggiunge Milanese – escluderebbe dai vantaggi di un rapido collegamento con Campobasso tutti i comuni altomolisani, senza avvantaggiare più di tanto quelli che gravitano sul Verrino. La soluzione più logica e opportuna, a mio parere e a parere dei tecnici che ho sentito a riguardo, è completare la Fresilia verso lo svincolo della Trignina per Civitanova del Sannio, in località Pischiola, che dista tre chilometri dal punto in cui è interrotta la Fresilia, in un’area più stabile dal punto di vista geologico, potendo utilizzare in parte, migliorandolo, il tracciato della strada provinciale che conduce a detto comune” conclude Milanese.