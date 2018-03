Completamento Fresilia, Mastronardi rinuncia all’incarico di commissario straordinario

RICEVIAMO dall’ingegner Lino Mastronardi e pubblichiamo:

In merito alla notizia di recente apparsa sulla stampa e sui media molisani circa l’avvenuta nomina del sottoscritto a Commissario Straordinario per il completamento della strada a scorrimento veloce denominata “Fresilia”, informo che in data 10 marzo ho provveduto a rinunciare all’incarico con lettera inviata al Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura che ho ringraziato per la fiducia accordata alla mia persona.

Nel riportare qui di seguito il testo della missiva, ringrazio e faccio preghiera di pubblicazione sulle Vs. spett.li Testate.

Ing. Lino Mastronardi

Al Presidente della Giunta regionale del Molise

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del Molise n.68, del 08.02.2018, relativa alla nomina del sottoscritto ing. Lino Mastronardi quale Commissario Straordinario per l’intervento complessivo ” Collegamento tra F.V. Trigno e F.V. Biferno all’altezza del comune di Frosolone-c.d.Fresilia-completamento 1° lotto 3°stralcio + 2° lotto”, pur ringraziando per la fiducia accordata, deve rappresentare la propria indisponibilita’ alla accettazione dell’incarico per preesistenti impegni personali e professionali.

Con osservanza.

Ing. Lino Mastronardi