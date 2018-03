“Comune di Agnone = Mafia”, scritta sui muri della zona artigianale “G.Paolo II”

AGNONE – “Comune di Agnone = Mafia”. E’ la scritta che da qualche giorno campeggia su un muro della zona artigianale “Giovanni Poalo II” della cittadina altomolisana. La mano di qualche buontempone o di chi vuole screditare l’opera messa in campo dai dipendenti dell’ente guidato da una formazione di centrodestra? Al momento non è dato sapere se è stata aperta un’indagine per risalire all’autore o agli eventuali autori. Da rimarcare come nell’arco della storia, mai l’ente di Palazzo San Francesco è stato sottoposto a indagini per infiltrazioni o reati riconducibili alla malavita organizzata. Il tutto accade all’indomani del voto delle Politiche e alla vigilia delle elezioni regionali che si terranno il prossimo 22 aprile.