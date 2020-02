Comuni molisani che vogliono tornare in Abruzzo, il professor Felice: «Una proposta fuori dalla storia»

«Una proposta fuori dalla storia e da una prospettiva economica e sociale». Gli intenti secessionisti del comitato San Timoteo fanno discutere anche nel Vastese. Quattro Comuni costieri del Molise, per mezzo di un comitato di cittadini, chiedono l’annessione all’Abruzzo per uscire da una situazione di marginalizzazione soprattutto in campo sanitario. Una proposta che piace anche ai centri montani dell’Alto Molise e che anche recentemente ha infiammato il dibattito politico locale. Migrazioni amministrative previste e codificate dalla Costituzione, che ora fanno registrare l’intervento dello storico originario di Celenza sul Trigno, Costantino Felice.

