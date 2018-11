Comunità Montana “Alto Molise” mette in vendita parco auto

AGNONE – E’ probabilmente l’ultimo atto del moribondo ente. La Comunità Montana “Alto Molise” mette in vendita il parco autovetture. Lo si apprende dall’avviso d’asta a firma del dottor Guido Milanese, responsabile del servizio. L’aggiudicazione della vendita, mediante asta pubblica, avverrà presso la Comunità Montana “Alto Molise” il 21 novembre a partire dalle ore 10,00. I mezzi che si potranno acquistare sono: una Fiat Uno (1500 euro), un Land Rover Defender (11,000 euro) e un Suzuki Jimny (11,500 euro). L’aggiudicazione avverrà per singola autovettura.

L’asta si svolgerà per pubblica gara con il metodo delle offerte segrete in aumento per ogni autovettura sui prezzi base. La vendita sarà aggiudicata secondo il criterio della migliore offerta economica per l’Amministrazione comunitaria e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso, condizionate od espresse in modo indeterminato o generico. Coloro che intendano partecipare all’asta devono far pervenire un unico plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante i dati del mittente e la dicitura “Asta per la vendita di autovetture di proprietà della Comunità Montana “Alto Molise”. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, o consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20 del mese di novembre all’indirizzo: Comunità Montana “Alto Molise”, Largo Tirone, 7.