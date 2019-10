Comunità montane in liquidazione dal 2011, Greco: «Luogo di collocamento dei fiancheggiatori politici»

AGNONE – «Sono in liquidazione dal 2011, ma l’attività liquidatoria non è ancora terminata. Ormai le Comunità Montane sono il luogo di collocamento dei fiancheggiatori politici. Gli impegni che abbiamo chiesto in aula, ormai un anno fa, non sono stati rispettati. Tra le altre cose, vogliamo sapere a chi sono stati venduti i beni di questi enti e con quali modalità di evidenza pubblica, ma fino ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta esaustiva. L’unico dato di fatto è che continuiamo a pagare i commissari liquidatori di enti in liquidazione dal 2011, e questo è uno schiaffo in faccia ai cittadini che noi non possiamo accettare».

Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, l’agnonese Andrea Greco, che ieri in aula ha denunciato l’ennesimo spreco di denaro pubblico alla faccia dei molisani che continuano a pagare le tasse.