Comunità Montane, Pompilio Sciulli nominato commissario liquidatore in provincia di Isernia

CAMPOBASSO – Pompilio Sciulli è stato nominato commissario liquidatore delle quattro comunità montane (Volturno, Centro Pentria, Alto Molise e Sannio) presenti sul territorio della provincia di Isernia. Il provvedimento, che prevede duemila euro lorde mensili di rimborso per ogni commissario, è a firma del presidente della Giunta regionale, Donato Toma. Gli altri tre commissari nominati sono: Giovancarmine Mancini (Cigno Valle Biferno, Trigno Medio Biferno, Trigno Monte Mauro), Carlo Antonio Perrella (Matese, Fortore Molisano) e Domenico Marinelli (Molise Centrale). Il nuovo decreto sarà valido fino al 31 dicembre 2018 data in cui i quattro commissari dovranno aver espletato la chiusura definitiva delle comunità montane e il conseguente riassorbimento del personale presso altri enti. Per Pompilio, sindaco di Pescopennataro, presidente Anci regionale e già membro del CdA di Finmolise, la nuova investitura va ad allargare il suo curriculum in ambito politico – amministrativo.