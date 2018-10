Confetti rossi per Benedetta de Michele dottoressa in Ingegneria biomedica

Dottoressa in Ingegneria biomedica. Il brillante risultato è stato conseguito oggi da Benedetta de Michele presso l’Università Politecnica delle Marche. La neo dottoressa ha discusso la tesi: “Sistemi eliotropici per l’incapsulamento di composti organometallici per possibili applicazioni farmacologiche: diffrazione dei raggi X e dynamic light scattering”. Relatore la professoressa Michela Pisani. A Benedetta gli auguri di un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono da parte dei genitori, dalla sorella e da tutti i familiari e amici ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.