Confetti rossi, doppia festa in casa Pierdomenico – Testa

Uniti dall’amore, ma anche dallo studio. E’ così che questa mattina Federica Pierdomenico e Domenico Testa, presso l’Università di Cassino, hanno conseguito l’identica laurea magistrale in Ingegneria Elettrica dell’Informazione. Federica discutendo brillantemente la tesi: “Analisi delle caratteristiche della scrittura per l’individuazione di disturbi neurogenerativi”, Domenico disquisendo sullo “Sviluppo di un Sistema Multi-esperto per l’analisi di disturbi neurogenerativi”. Ai neo dottori, che a partire dal 2 marzo inizieranno a lavorare a Roma con la Whitehall Reply, i migliori auguri da parte dei genitori Costantino, Angela, Mauro e Mariagrazia, dalle sorelle Ilaria e Valentina e da tutti i familiari e amici. Anche l’Eco online partecipa alle congratulazioni ed in particolare abbraccia calorosamente il mitico Ninotto, compagno di tante avventure nel campo dello sport locale.